Açılış konuşmasını AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gerçekleştirdi. Gürkan, "Ona, Türkiye'nin Yüzyılı mimarı diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Görkemli geçmişe sahip Bursa, Türkiye'nin inşasına katkı koyuyor. Cumhurbaşkanı'nı özlemle kucaklamayı bekliyor. Bundan 4 yıl önce yine şehrimize olan hizmet sevdamızı paylaşmıştık. Bursa İl Teşkilatı olarak bu büyük sorumluluğu yine bu salonda üstlenmiştik.

Azalmadan çoğalacağız, bölünmeden bütünleşeceğiz demiştik. Bir inancı ortaya koymuştuk. Böylesine büyük bir teşkilata inancımızı ortaya koymuştuk. Çalıştığımızda ve paylaştığımızda zorlukların üstesinden geleceğimizi paylaşmıştık. Bu sürecin nasıl gerçeğe dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Bir arada oldukça bizi mücadelemizden kimse vazgeçiremez. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Bu ülkenin imkanları sınırsızdır. Halkınızın cesaret ve emeğiyle gelecek bizim olacaktır. İlk günkü inançla tekrar ediyorum, azalmadan çoğalacağız. Bu, her şeyden önce yürekte başlar. Birlikte çalıştığımızda, düşündüğümüzde neler başarabileceğimizi defalarca tecrübe ettik. Buna yeniden söz veriyoruz. Azmimizden, sevgimizden ve birliğimizden ödün vermeyeceğiz. Geleceği hep birlikte inşa ederek çalışacağız. Bu dava, sevdadır. Bu sevda yok sayıldıkça daha çok var olanların sevdasıdır. Gözleri umutla parlayan gençlerimizin sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

Gürkan, "Milletin bağrından çıkan, vatanın bu çalışkan evlatlarını vazgeçirmek mümkün mü? Asla mümkün değil. Bu inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İkinci dönemimizde daha büyük adımlarla yürüyeceğiz. Bu sadece benim değil, teşkilatımızın sözüdür. Yıllarca bizlere inanmış yoldaş ve hemşehrilerimizin sözüdür. Bir milletin hikayesini yazıyoruz. O hikayenin kalemi de efendisi de milletimizin ta kendisidir. Gelin, bu büyük yürüyüşe kaldığımız yerden devam edelim. Nesilden nesile bu bayrak taşınacak, daha ileri mevzilere götürecekler. Kongrelerimiz bizim bayramımızdır" şeklinde konuştu.