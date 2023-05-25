Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turuna 3 gün kala AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında yerel ve genel siyasete yönelik gelişmeleri "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Bursa'nın ve Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği kazanımları anlatan Başkan Gürkan, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/Wq39u_TBV2E