Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini bu duruma sürükleyenlere ağır sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu, sözlerinde, bu kişilerin çocuklarının acı çekmesi ve hiçbir zaman iyileşememesi temennisinde bulunarak beddua etti. Açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da geniş çapta tepki topladı.

Varank, Hasan İmamoğlu’nun bedduasını FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in 17-25 Aralık kalkışmasında yaptığı bedduaya benzeterek, "FETÖ elebaşı da aynen böyle insanların ailelerine beddua ediyordu, sonra vatansız öldü..." şeklinde açıklama yaptı.