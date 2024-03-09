Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, "Diğer partiler kendi içinde dökülüyor, çok şükür Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceliyor. Türkiye’nin dünyada alacağı yeri önemsiyor, kendi pozisyonunu değil" dedi.

Efkan Ala, AK Parti Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık’ın proje lansman toplantısına katıldı.

Gürsu Kapalı Spor Salonu’ndaki toplantıya Ak Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Milletvekilleri ve bir çok partili katıldı. Toplantıda konuşan Ala, “Diğer partiler kendi içinde dökülüyor, çok şükür cumhur ittifakı dimdik ayakta. Cumhur İttifakının başka bir paydaşı yok” ifadelerini kullandı.

Gürsu’da ki lansman toplantısında konuşan Efkan Ala, "Partisinin Gürsu ilçe Belediye Başkan adayı Mustafa Işık’ı desteklediklerini ve birlikte güzel projeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Ayrıca, Ala, Cumhur İttifakı’nın dışında başka bir ittifak olmadığının, diğer partilerin kendi içinde çöktüğünü belirtti.

Açılış konuşmasını yapan Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, “Göreve geldiğimiz günden beri bambaşka bir Gürsu vizyonu çalışarak, ilçemize uzun yılların hayali olan hizmetleri getirdik. Gürsu Belediyesi’nin bugünkü başarılarını bu seviyeye getirmek zor olsa da, Gürsu çok daha fazlasını hak etti” diye konuştu.

Projeleri tek tek anlatan Işık, ulaşımda Gürsu’yu rahatlatacak olan yeni yol çalışmasını belirtirken, “Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, Mehmet Müezzinoğlu Caddesi, İsabey Caddesi bu dönemde Bursa Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile değerlenen vizyon projelerimizdi. Yeni ulaşım master planımızda ise şehir içinde kalan kamyon yolunu şehir dışına bir hat çekerek rahatlatacağız. Aynı hattı Samanlı’ya ve yakın çevre yoluna bağlayacağız. Yine Büyükşehirimizin vizyon projelerinden olan; On bir Eylül Bulvarı Gürsu merkezine geçecek şekilde sanayi bölgesine bağlanacak. Bu sayede Gürsu girişi rahatlamış olacak. Gürsu’dan oluşturacağımız bir otoban giriş ve çıkışı sayesinde şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak” ifadelerini kullandı.

Kent Meydanı projesinde sona geldiğini ifade eden Işık, “Kent Meydanı projemizde artık sona geldik. Projemizin önündeki en büyük engel, PTT binası idi. Orada yıkımı gerçekleştirdik. Yeni PTT binasının yapımına hızla başladık. Yapımında da sona gelindi. 550 hisse kamulaştırma ve imar uygulamaları sayesinde çözüme kavuşturuldu. Belediye binamızın önündeki yaklaşık on dönümlük alanda otoparktan, yeşil alana, sosyal alanlardan dinlenme alanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bir meydan yapacağız” dedi.

“Gürsu artık gençlerin belediyesi”

Konuşmasına devam eden Işık, “Turizm projelerimiz Avrupa’da turizm destinasyon yarışmalarında dereceye giriyor. Bizler akıllı turizm fuarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Gürsu Belediyesi artık gençlerin ve gençliğin belediyesi.

Gürsu belediyesi yazılımcılarını yetiştiren ve istihdam buluşmaları ile marka olan bir belediye. O yüzden, Gürsu bize emanet diye yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın dinlenme, sosyalleşme, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız”

Vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden Işık, “Hastane yolu üzerinde ilçemize renk katacak çarşı park ile vatandaşlarımızın dinlenme, sosyalleşme, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız. İçinde eczane, atm, benzin istasyonu, sosyal tesis gibi ihtiyaç giderilecek alanlar olacak. Hizmet kalitemizi arttırıyoruz. Mevcut belediye kademe binamızı yenileyerek modern ve ihtiyaca yönelik yeni bir bina daha inşa edeceğiz. Bizim dönemimizde 15 mahallemize 22 park yaptık. Toplam yeşil alan ölçümümüz 650 bin metrekare. Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan 3,6 metrekare idi. Şimdi ise 6,4 metrekare. Bu rakamları arttıyoruz. Gelişen ve nüfusu artan Gürsu için revize edeceğimiz alanda bir şehir parkı yapacağız. Bu parkımızda 15 bin metrekarelik alan içinde spor ve sosyal alanlarla donatılmış birbirinden güzel yaşam alanları olacak” dedi.

Başkan Mustafa Işık, "Tarihi Taş Köprü sokağında yer alan yeni merkezde, yerel ürünlerle Türk mutfağını ve dünya mutfağını harmanlayarak, hizmet sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıp, yerel turizmi canlandıracağız. Turizm konusunda birçok proje ürettik. Kırsal turizmi kalkındırdık. Katırlı Dağı eteklerinde bir turizm rotası oluşturduk. Bu projemizle; Gürsu merkezinde turizmi canlandırmayı hedefliyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçemizde Tarihi Taş Köprü Sokak’ta Gürsu’muzun soyut ve somut turizm değerlerini geleceğe taşıyacağız. Gürsu doğa, spor ve lezzet rotası Gürsu’nun merkezinde dünyaya nam salan cağ kebabımız ve et kalitemizle başlayan turizm rotamız üç akstan oluşuyor. Türkiye’nin en özel ve ödüllü hayvan rehabilitasyon merkezi ve gemi seyir terası, doğa ile iç içe Gürsu Orman Parkı, Ve Avrupa’da turizm destinasyonu yarışmasından ödüllü Ericek Adrenalin Park ile son buluyor. Turizm rotamız Gürsu’nun ekonomik ve sosyal yaşamına zenginlik katacak. Rotayı koordine edecek bir turizm profesyoneli ve koordine merkezi ile ilçemizi kalkındıracağız” şeklinde konuştu. .

Programın ardan meclis üyeleri tek tek sahneye çıkarken, gençlerden yoğun ilgi gören program, fotoğraf çekimiyle son buldu.