AK Parti’de kongre takvimine göre, 24 Ekim Perşembe günü Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde kongreler düzenlenecek.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, kongrelerin teşkilatın birlik ve beraberliği açısından önemine dikkat çekerek, tüm hemşehrileri kongrelere katılmaya davet etti. İl Başkanı Aydemir açıklamasında, "Milletimizin yüreğini ortaya koyarak kurduğu bir dava hareketi olan AK Parti’mizde, tüm kadrolarımız ilk günden bu yana her zaman tazelenerek, yenilenerek ve güçlenerek her alanda çalışmaya devam etmektedir. Bugün de bu azim ve kararlılıkla, milletimize hizmet etme gayretindeyiz. Dün olduğu gibi bugün de umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti’dir. Bizler, bu davanın birer neferi olarak, milletimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.