AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Belediye Başkanı Alper Taban ile yöneticiler, listeyi ince eleyip sık dokuyadak oluşturuyorlar. Meclis üyesi aday listesinin yüzde 70'i tamamlandı. 37 kişilik isim listesinde Cumhur ittifakı ortağı MHP'den 8 isim yer alacak. Listelerde bazı kültür derneklerinin başkanları ve kültürel topluluklarının temsilcileri de yer alacak. AK Parti İnegöl'de oy oranını daha da yükseltmek için eski deneyimli yönetici ve meclis üyelerini de dahil ediyor.

AK parti kulislerinde kesin gözüyle bakılan bazı isimler şöyle; Murat Aydın, Süleyman Yılmaz, Selim Emre Aydın, Ali Toprak, Ömer Baştürk, Hatice Tuna, Seçil Baştürk, Bilal Timagur, Sebahattin Ordu, Mehmet Altuntaş, Serpil Serpen Kavukçu, Metin Elmacı Ekrem Kıvanç, Mutlu Bal, Mustafa Kılıç ve Hatice Tuna...

Bu arada MHP'de isim listesi tamamlandı. Oluşturulan liste Bursa il yönetiminin onayına sunuldu. Listede şu isimler yer aldı; Faruk Adıyaman, Önder Özer Erdoğmuş, Mehtap Balta, Yücel Erim, Cavit Dülger

BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK MI?

Öte yandan MHP'den bir belediye başkan yardımcısı kontenjanı konusu da konuşuluyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ