Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde herkesin gözü kulağı AK Parti’nin açıklayacağı İnegöl adayında olacak. Temayül yoklamalarını tamamlayan, anket çalışmalarını ise halen sürdüren partide aday adaylığı başvuru yapan 10 isimden biri İnegöl adayı olarak açıklanacak.

Bursa Milletvekili Efkan Ala başkanlığında kurulan Seçim Strateji Kurulu bu hafta öncelikli olarak İstanbul’un adaylarını belirlemek için mesai harcayacak. İstanbul adayları noktasında son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Önümüzde ki hafta ise Bursa gündemiyle toplanılması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken geçtiğimiz hafta İnegöl’de 10 aday üzerinden bir anket çalışması daha yapıldığı belirlendi. Bu arada bu çalışmalardan en ilginç olanı ise Parti genel merkezince İnegöl’e gelen yetkililerin İnegöl’e farklı şehirlerden gelen vatandaş gibi nabız yoklamaları oldu.

Mobilya almak ya da yakınlarını ziyaret etmek gibi çeşitli nedenler belirten parti yetkililerinin taksiciler, esnaflar, kadınlar, kahvehanede oturan vatandaşlar, ya da parklarda zaman geçiren gençlerle diyalog kurarak İnegöl’ü tanımak adına sorular sordukları ortaya çıktı.

İlginç anket çalışmasını AK Parti yetkilileri doğrularken, bu tür çalışmaların farklı zamanlarda sıkça gözlemlendiği bilgisine de yer verildi.

Bu arada AK Parti’de kesin aday açıklamasının önümüzde ki hafta olması beklenirken, bunun olmaması halinde son haftaya bırakılabileceği de belirtildi.