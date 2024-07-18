AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tasarruf tedbirleri gerekçesiyle etkinlikleri iptal eden Etimesgut Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Baykoç, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini ve milletin darbe girişimini bertaraf ettiğini söyledi. Baykoç, Belediye Başkanı'nın tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek ilçe bünyesindeki etkinlikleri iptal ettiğini duyurduğunu hatırlattı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tasarruf tedbirleri gerekçesiyle etkinlikleri iptal eden Etimesgut Belediye Başkanı'nı eleştirdi.

Baykoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini; 15 Temmuz gecesi tarihi kahramanlıklarla dolu milletin yeni bir destana imza atarak darbe girişimini ve terör saldırısını bertaraf ettiğini söyledi.

FETÖ'nün alçak saldırısından en çok etkilenen şehrin Ankara olduğunu ifade eden Baykoç, "Ankaralılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Milli Mücadele'mize koşulsuz, şartsız ellerinden gelen bütün desteği vermiş ve bu vatanın kurtarılmasında, yeni devletimizin inşasında son derece önemli paya sahip olmuş çok kıymetli hemşerilerimizdir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde 26 şehit ve 146 gazinin olduğu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Belediye Başkanı'nın tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek ilçe bünyesindeki etkinlikleri iptal ettiğini duyurduğunu hatırlatan Baykoç, Belediye Başkanı'nın bundan önce yaptığı konser organizasyonlarına toplamda 12 milyon 576 bin lira harcadığını ifade etti. Baykoç, şunları kaydetti:

"Sayın Etimesgut Belediye Başkanı'nı samimi ve şeffaf olmaya davet ediyorum. Belediyeyi yönetirken tasarruf yaparak yönetmeye çalışıyorsa bundan sonra hiçbir şekilde konser ve benzeri organizasyonlar yapmayacağına, planlanan organizasyonları da iptal edeceğine dair bir beklentimiz oluştuğunu kendilerine iletiyorum. Bizim milli bayramlarımız, manevi günlerimiz ve kahramanlık destanlarımızla ilgili yaptığımız bu tarz anma etkinlerini tasarruf tedbiri olarak görmeyiz. Sözde tasarruf tedbiri diye bu günlerin anılmasına karşı çıkılmasını, 15 Temmuz ile ilgili zihniyetlerinin ortaya çıkışının bir ürünü olarak görüyoruz."