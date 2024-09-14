AK Parti’de önemli bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz ay Mudanya Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Türk’ün ardından, AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti de görevinden istifa etti. Muti, istifasında, uzun süredir siyasetle uğraştığını ve çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti, ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

Muti, açıklamasında, yaklaşık 15 yıl süren siyasi kariyerine ve çeşitli görevlerdeki katkılarına dikkat çekti. "Gençlik Kolları Mahalle Başkanı olarak başladığım siyaset hayatımda, İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyeliği dahil birçok görevde bulundum. Her seçimde partim ve Cumhurbaşkanımız için özveriyle çalıştım," dedi.

Ancak Muti, özellikle son dönemde bazı AK Parti üyelerinin kendi çıkarlarını partinin çıkarlarının önüne koyduklarını ve bu durumun kendisini derinden yaraladığını ifade etti. "Son zamanlarda şehirdeki bazı AKP'lilerin sayısının artması, ve bazı kişilerin seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanımıza yüklemeye çalışmaları, benim için kabul edilemez bir durum oluşturdu. Bu kişiler, davanın çıkarlarını düşünmeyip kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler," şeklinde konuştu.

Eleştiriler ve İstifa Sebepleri

Muti, istifa açıklamasında, bazı kişilerin seçim sonrası eleştirilerinde sorumluluk almaktan kaçındıklarını belirterek, "Bu kişiler, seçimden sonra başka partili başkanlarla yurtdışına gitmek ve bu durumu gizlemek için her yolu denediler. Bu kişiler, partimizin gerçek temsilcileri olamaz," dedi. Ayrıca, gençlik kollarını adeta köle gibi gören ve basit taleplere bile sırt çeviren kişilerin de partinin çıkarlarına hizmet edemeyeceğini ifade etti.

Gelecek ve Partiye Mesaj

Muti, istifasında, aktif siyaset hayatına devam etme imkânının kalmadığını vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle, bu ortamda aktif siyaset yapma imkânım kalmamıştır. Bu nedenle, şerefle yürüttüğüm AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sadakatim devam edecektir," dedi.

Muti’nin istifası, AK Parti içinde dikkat çeken bir değişim olarak yorumlanırken, gençlik kollarındaki bu gelişme parti içindeki dinamiklerin ne denli değiştiğini de gözler önüne serdi.