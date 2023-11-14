Dün AK Parti İnegöl Başkanlığında Belediye Başkan aday adaylığı için tek başvuru olurken, meclis üyeliği için ise henüz hiç başvuru yapılmadı.

Dün başlayan başvurular sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı.

İnegöl’de başlayan başvuru sürecinde Belediye Başkan aday adaylığı için ise tek isim başvurdu. AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi ve iş insanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığına yaptı. Belediye Başkanlığı için başka başvuru olmazken, meclis üyeliği içinde henüz başvuru yapılmadığı öğrenildi.

İnegöl’de aday olmasına kesin gözüyle bakılan isimler ise henüz başvuruda bulundu. Son olarak katıldığı canlı yayında adaylığını açıklayan AK Parti eski İlçe Başkanı Bülent Temelli ile aday olması beklenen isimler arasında yer alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan ve Posoflular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Canbay’ında yakında zaman başvurmaları bekleniyor.