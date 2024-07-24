31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin ikinci sıraya düşmesi, partide kapsamlı bir değişim sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci başlattıklarını ve bayrak değişiminin gerektiğinde devam edeceğini belirtti. İlk adım olarak, iki bakan ve bazı il başkanları değiştirildi.

Seçimlerin ardından Batman ve Rize il başkanları değiştirildi. Ayrıca, Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da görevlerini devretti. Bu değişimlerin ardından, yarın yapılacak MKYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının da değişmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada, AK Parti'nin bazı önemli isimleri istifaya çağrıldı. Eleştirilerin hedefinde İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve genel başkan vekili Efkan Ala bulunuyor.