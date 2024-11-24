Kongre de mevcut Başkan Mustafa Durmuş yeniden aday olurken, yönetim kurulundan kimlerin olacağı merak konusu olmuştu.
İşte yeni yönetim kurulu liste...

İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI 

Adnan Erçoban

Ali Rıza Sak

Behiye Aydın

Bülent Özçömlekçi

Cemal Aktürk

Cihat Sevimli

Doğan Koçan

Enver Ergün

Eşref Yiğit

Fatih Yılmaz

Fuat Şahin

Hakan Açar

Halide Serpil Şahin

İbrahim Sevinç

Kadir Aydın

Mehmet Yıldırım

Murat Kanı

Mustafa Mavigil

Orhan Yalçınyiğit

Önder Duran

Pınar Ezgi Öztürk

Sibel Zeybek

Sümeyye Sucu

Şahin Can Ertuğrul

Talha Şeşka

Tevfik Köksal

Tuğba Onbaşıgil

Yıldıray Cincan

İL KONGRE DELEGE ASİL ADAYLARI

Mustafa Durmuş

Alper Demirel

Adnan Erçoban

Akif Yaşin

Ali Rıza Sak

Ali Toprak

Alper Taban

Asuman Akçay Sakal

Ayhan Güleç

Behiye Aydın

Bekir Bekil

Burhan Alıcı

Bülent Özçömlekçi

Bülent Temelli

Cavit Ünalan

Cemal Aktürk

Cihat Sevimli

Derya Uysal Tuncay

Doğan Koçan

Enver Ergün

Eşref Yiğit

Fatih Yılmaz

Fatmanur Didar

Ferhat Mengi

Fevzi Dülger

Fuat Şahin

Hakan Açar

Halide Serpil Şahin

Harun Çelik

Hasan Gündoğdu

Hasan Özdemir

Hatice Tuna

İbrahim Sevinç

Alper Alaeddinoğlu

İsmail Özkan

Kadir Aydın

Kani Ademoğlu

Mehmet Akif Kılıç

Mehmet Yıldırım

Melih Ateş

Murat Kanı

Mustafa Akduman

Mustafa Ersan

Mustafa Mavigil

Necmettin Çamlıdere

Orhan Yalçınyiğit

Ömer Faruk Baştürk

Önder Duran

Pınar Ezgi Öztürk

Sadettin Erdoğan

Selahattin Külcü

Selim Emre Aydın

Sibel Zeybek

Suna Dardağan Dem

Süleyman Yılmaz

Şahin Can Ertuğrul

Tevfik Köksal

Tuğba Onbaşıgil

Vedat Bayram

Yıldırım Yılmaz Gürel

Yıldıray Cincan

Recep Durgut

Kaynak: ÖZNUR DEDE