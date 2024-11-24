Kongre de mevcut Başkan Mustafa Durmuş yeniden aday olurken, yönetim kurulundan kimlerin olacağı merak konusu olmuştu.
İşte yeni yönetim kurulu liste...
İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI
Adnan Erçoban
Ali Rıza Sak
Behiye Aydın
Bülent Özçömlekçi
Cemal Aktürk
Cihat Sevimli
Doğan Koçan
Enver Ergün
Eşref Yiğit
Fatih Yılmaz
Fuat Şahin
Hakan Açar
Halide Serpil Şahin
İbrahim Sevinç
Kadir Aydın
Mehmet Yıldırım
Murat Kanı
Mustafa Mavigil
Orhan Yalçınyiğit
Önder Duran
Pınar Ezgi Öztürk
Sibel Zeybek
Sümeyye Sucu
Şahin Can Ertuğrul
Talha Şeşka
Tevfik Köksal
Tuğba Onbaşıgil
Yıldıray Cincan
İL KONGRE DELEGE ASİL ADAYLARI
Mustafa Durmuş
Alper Demirel
Adnan Erçoban
Akif Yaşin
Ali Rıza Sak
Ali Toprak
Alper Taban
Asuman Akçay Sakal
Ayhan Güleç
Behiye Aydın
Bekir Bekil
Burhan Alıcı
Bülent Özçömlekçi
Bülent Temelli
Cavit Ünalan
Cemal Aktürk
Cihat Sevimli
Derya Uysal Tuncay
Doğan Koçan
Enver Ergün
Eşref Yiğit
Fatih Yılmaz
Fatmanur Didar
Ferhat Mengi
Fevzi Dülger
Fuat Şahin
Hakan Açar
Halide Serpil Şahin
Harun Çelik
Hasan Gündoğdu
Hasan Özdemir
Hatice Tuna
İbrahim Sevinç
Alper Alaeddinoğlu
İsmail Özkan
Kadir Aydın
Kani Ademoğlu
Mehmet Akif Kılıç
Mehmet Yıldırım
Melih Ateş
Murat Kanı
Mustafa Akduman
Mustafa Ersan
Mustafa Mavigil
Necmettin Çamlıdere
Orhan Yalçınyiğit
Ömer Faruk Baştürk
Önder Duran
Pınar Ezgi Öztürk
Sadettin Erdoğan
Selahattin Külcü
Selim Emre Aydın
Sibel Zeybek
Suna Dardağan Dem
Süleyman Yılmaz
Şahin Can Ertuğrul
Tevfik Köksal
Tuğba Onbaşıgil
Vedat Bayram
Yıldırım Yılmaz Gürel
Yıldıray Cincan
Recep Durgut