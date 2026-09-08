İnegöl ile Alanyurt bölgesini birbirine bağlayan ana akslardan biri olan Kozluca Bulvarında altyapı çalışmaları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri, 2 kilometre uzunluğundaki caddede asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Bir yandan mevcut bozuk asfalt kazınıp bir yandan yeni asfalt kaplama çalışmaları sürdürülürken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte çalışma alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ZİNCİRLİKUYU KAVŞAĞINDAN ANKARA YOLUNA KADAR ASFALTLANACAK

BUSKİ ekiplerinden çalışmaya dair bilgi alan Başkan Taban, yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi: “Alanyurt bölgesinde Kozluca Bulvarımızda Bursa Büyükşehir Belediyemizin BUSKİ marifetiyle önce altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugün itibariyle de asfalt kaplama çalışması devam ediyor. Bölgede UEDAŞ, BOTAŞ gibi farklı kurumların da çalışmaları var. Tamamlanan işler var, bir kısım tamamlanmasını beklediklerimiz var. Burası nüfus olarak kalabalık, araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölge. İnegöl ile Alanyurt’u bağlayan ana hatlarımızdan biri. Biz de bugün asfalt çalışmalarını yerinde görmek için geldik. Çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, 14 metre yol genişliği bulunan bir cadde burası. Zincirlikuyu kavşağı aksından başlayan çalışma Bursa-Ankara karayoluna kadar devam edecek.”

1 AYDA TAMAMLANACAK

“Yolun ilk 400 metresi tamamlandı, beraberinde ikinci 400 metrenin freze çalışmaları sürüyor. 1 aylık zaman içerisinde de 2 kilometrenin tamamı kaplanmış olacak.”

ŞAHİN BİBA’YA TEŞEKKÜR

Buradan Büyükşehir Başkanvekilimize, çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Altyapı çok zahmetli bir iş bunun farkındayız, ancak bunların tamamlanma aşamasına geldiğimiz süreçteyiz. Allah’ın izniyle güzel bir yaşam alanı olacak bu bölgemiz.”