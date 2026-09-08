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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında da aksamalar yaşandı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Bölgede yaşanan ölümlü kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte, sürücüsünün kontrolündeki 16 BGU 411 plakalı TIR'a, aynı yönde arkasından seyir halinde olan 16 AYN 493 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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