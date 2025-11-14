AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin bir C130 kargo uçağı paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, söz konusu mesajın “insani ve askeri tüm değerlerden yoksun” olduğunu belirterek paylaşımı lanetlediklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."