Esenyurt Belediyesi, arama kurtarma ekibi ESAK tarafından verilen afet bilinci eğitimleriyle personelin kurumsal afet hazırlığını güçlendiriyor.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı kurumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla personeline yönelik "Afet Bilinci ve Acil Durum Yönetimi" eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, belediyenin arama kurtarma ekibi ESAK tarafından profesyonel bir program çerçevesinde yürütülüyor. Belediyenin farklı birimlerinden çalışanların katıldığı eğitimlerde, afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında doğru davranış modelleri ve afet sonrası yapılması gereken uygulamalar detaylı şekilde ele alındı. ESAK ekipleri, deprem, yangın ve sel gibi afetlere ilişkin temel bilgileri aktarırken, tahliye prosedürleri, acil durum ekipmanlarının doğru kullanımı ve ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Esenyurt Belediyesi, bu eğitimlerin personelin muhtemel afet durumlarında hızlı, bilinçli ve koordineli hareket edebilmesini hedeflediğini belirterek, programın yıl boyunca tüm personele ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.