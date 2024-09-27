Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşesinde ele aldı. Fırat, Güler'in "AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı ve Özgür Özel'in Başbakanlık koltuğuna oturacağı" iddialarını kesin bir dille yalanladığını belirtti.

Fırat, Güler'in şu sözlerini aktardı:

Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli.

"Yanlış yapan, kötü örnek teşkil eden ve yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri yapılacaktır"

AK Parti'de başlayan olağan kongre sürecini değerlendiren Güler, "Gündemimizde toplumun beklentileri ve ihtiyaçları var. Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır. Ancak bu isimleri, emek sarf eden, partinin kuruluşundan itibaren gece gündüz çalışan insanlarla aynı kefeye koymamak gerekiyor." dedi.