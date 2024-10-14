Art arda gelen cinayetler, toplumda derin bir infial yaratırken, vatandaşların endişe ve öfke dolu tepkileri giderek büyüyor. Bu bağlamda, AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir’in yaptığı bir açıklama ise dikkat çekici bir tartışma başlattı. Aydemir, "Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum, ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğu, öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, birçok kişi tarafından oldukça eleştirildi. Kadın cinayetleriyle ilgili kamuoyunun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Aydemir’in açıklamaları, cinayetlerin sorumluluğunu ve cinsiyet eşitliği konusundaki algıları sorgulattı. Kadın hakları savunucuları, bu tür açıklamaların durumu daha da kötüleştirebileceğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiğini belirtiyor.

Açıklama, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı, Aydemir’in ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ya da durumu hafiflettiğini savundu. Ülke genelinde kadın cinayetlerine karşı artan duyarlılık ve protestoların devam ettiği bu süreçte, böyle yorumların toplumsal duyarlılığı zedeleyebileceği konusunda endişeler dile getiriliyor. Kamuoyunda yaşanan bu tartışmalar, kadınların güvenliği ve hakları konusunda daha fazla dikkat çekilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.