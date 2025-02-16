Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmaması durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini ifade ederek, muhtemel tarihler üzerine değerlendirmeler yaptı.

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

CHP’nin erken seçim taleplerini gündeme getirdiği ve aday belirleme sürecini başlattığı bir dönemde, AK Parti’li Şamil Tayyar olası bir erken seçim tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''BUNDA BİR SORUN YOK''

TGRT Haber’e konuşan Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmaması durumunda erken seçime gidilebileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa ve Türkiye'yi seçime cumhurbaşkanımız götürecekse, bunda bir sorun yok" dedi.

MUHALEFETİN DE BU SÜRECE İTİRAZ ETMEYEBİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Ancak muhalefetin, 2027 sonbaharında gerçekleşebilecek bir erken seçime sıcak bakmayacağını düşündüğünü ifade eden Tayyar, 2027 ilkbaharı veya 2026 sonbaharının daha makul seçenekler olabileceğini dile getirdi. Ayrıca, AKP’nin kamuoyu baskısıyla erken seçim sürecini zorlamasının mümkün olduğunu belirten Tayyar, siyasette bir yılın pazarlık için yeterli bir süre olduğunu ve muhalefetin de bu sürece itiraz etmeyebileceğini öne sürdü.