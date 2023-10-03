AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yeni yönetimini oluştururken, bu yönetimin a takımı belli oldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilirken, yeni yönetim listesinde geçmiş yönetimden çoğu ismin değiştiği görülmüştü. 40 kişilik yönetiminde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çalışmaları sonucu İl Yürütme Kurulunu yani a takımını oluşturuldu. Yapılan çalışmalar sonrası İl Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Şahin Kurt, İl Teşkilat Başkanlığına Tayfun Köşşekoğlu, İl Seçim İşleri Başkanlığına, Semra Aydemir İl Tanıtım ve Medya Başkanlığına Cihan Uygun, İl Dış İlişkiler Başkanlığına M. Fazlı Güner, İl Sosyal Politikalar Başkanlığına Hülya Avcı, İl Yerel Yönetimler Başkanlığına Ünal Özkan, İl Ekonomi İşler Başkanlığına Abdulbaki Yavuz, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına H. Taşkın Birgül, İl İnsan Hakları Başkanlığına Yusuf Tufan, İl Mali ve İdari İşler Başkanlığına Nurcan Çakmak, İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığına R. Hakan Kasımoğlu, İl Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Cilalı, İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Erdoğan Yeşil ve İl Sekreterliğine Tuğçe Kılıç getirildi.

Yapılan atamalarda en göz çarpman İl Teşkilat Başkanlığına getirilen Tayfun Köşşekoğlu oldu. Genç ve başarılı bir siyasetçi olan Köşşekoğlu’na verilen bu görev, teşkilat tarafından olumlu karşılandı.