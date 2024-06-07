Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Akademileri Projesi’nde Süper Lig kulüplerinin 2. etap ziyaretleri sona erdi.

Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen ve koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’in yürüttüğü proje kapsamında 4-5 Haziran tarihlerinde Double Pass eğitmenleri ile TFF FGD yetkilisi Galatasaray’a konuk oldu.

Ziyarette eğitmenler Steven Vanharen, Ceri Charles Bowley, Timur Isakhov ile TFF adına Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar yer aldılar. Eğitimlere Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik ve yaş grubu antrenörleri katıldılar. Galatasaray Akademi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy da ziyarette hazır bulundu.