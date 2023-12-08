Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş beklentisi devam ederken 1 lira 34 kuruşun ardından bir müjde daha geldi! Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen dalgalanma beraberinde akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor.

Araç sahipleri sadece benzin değil aynı zamanda motorin fiyatlarındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Uluslararası piyasada gözlemlenen düşüşün ardından brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,65 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde indirim geldi.

İşte Litre Başı Beklenen Fiyatlar!

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre gece yarısından itibaren motorine bir indirim daha geliyor. Bu geceden itibaren 88 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

Bu gece gerçekleşecek 1 lira 65 kuruşluk benzin indirimiyle birlikte fiyatlar daha da düşüyor. İstanbul'da benzinin litresi 32 lira 96 kuruşa, Ankara'da 33 lira 66 kuruşa, İzmir'de ise 33 lira 78 kuruşa inecek.