Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. LPG otogaz fiyatlarında 1 lira 10 kuruşluk bir indirim beklentisi sürerken, 31 Mayıs itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları da belirlendi.

LPG'de Büyük İndirim Yolda

LPG fiyatlarında indirim kapıda: Salı gününden itibaren LPG otogazda 1 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Fiyatların nihai durumu, bugünkü döviz kurlarına göre netleşecek.

Benzin ve Motorin Fiyatları

İstanbul:

Avrupa Yakası: Benzin 41.36 TL, Motorin 40.25 TL

Benzin 41.36 TL, Motorin 40.25 TL Anadolu Yakası: Benzin 41.28 TL, Motorin 40.19 TL

Bursa:

Benzin: 42.47 TL

Motorin: 41.37 TL

LPG: 20.69 TL

Fiyatlar illere göre farklılık gösterebiliyor. Sürücülere, yakıt almadan önce güncel fiyatları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.