İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin : 43,06 TL

Motorin: 44,18 TL

LPG: 26,03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 42,95 TL

Motorin: 44,12 TL

LPG: 25,49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,48 TL

Motorin: 44,76 TL

LPG: 26,04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 45,25 TL

LPG: 25,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Akaryakıt fiyatları, dünya petrol piyasası, döviz kurları, vergiler, rafineri ve taşımacılık maliyetleri, piyasa rekabeti ve yerel düzenlemeler gibi birçok değişkene bağlı olarak belirlenir. Bu faktörlerdeki değişiklikler, fiyatların dalgalanmasına yol açar.