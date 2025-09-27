Nisan ayında sabahın ilk ışıklarıyla sporseverleri buluşturan Akasya Bosphorun Indoor, bu kez gece koşusuyla geri dönüyor. 4 Ekim Cumartesi 20.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, alışveriş merkezi içinde farklı bir koşu deneyimi yaşarken DJ performansı ve sürpriz hediyelerle eğlence dolu bir geceye adım atacak.

Akiş GYO yatırımlarından Akasya, alışverişin yanı sıra kültür, sanat ve yaşam alanı olarak şehre farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Nisan ayında sabah gerçekleşen ilk koşunun gördüğü yoğun ilginin ardından Akasya Bosphorun Indoor, bu kez gece koşusuyla sporseverleri buluşturuyor. Katılımcılar, alışveriş merkezinde özel bir koşu deneyimi yaşarken müzik ve eğlencenin ritmiyle sosyalleşme fırsatı yakalayacak.

Sporseverlerin Akasya Bosphorun Indoor’da attığı her adım, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olacak. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, geçtiğimiz sefer olduğu gibi Türk Spor Vakfı aracılığıyla Anadolu’daki spora erişemeyen çocuklar için oluşturulacak bir fona bağışlanacak. Böylece katılımcılar, hem farklı bir koşu deneyimi yaşayacak hem de spora erişim imkanı kısıtlı çocukların geleceğine destek olacak.

DJ performansıyla katılımcılar müziğin ritminde eğlenecek, geceye özel çekilişte şanslı katılımcılar ödüller kazanacak. Sporun dinamizmi, müziğin enerjisi ve iyiliğin coşkusu, katılımcılara şehir hayatının tam ortasında festival havasında bir deneyim sunacak. Katılım ve detaylı bilgi için bosphorun.istanbul adresi ziyaret edilebiliyor.

Etkinlik Programı - 4 Ekim Cumartesi

20:00 - Kit Dağıtımı & Emanet Teslimi

22:00 - Warm Up

22:30 - Start

23:00 - DJ Party

00:00 - Hediye Çekilişi