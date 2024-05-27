10’uncu yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, 10 günlük konser serisini Türk pop müziğinin önemli ismi Candan Erçetin’le tamamladı. Erçetin’in performansı misafirler tarafından beğeni topladı.

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, mayıs ayını düzenlediği konser serisiyle eğlence ve müzikle tamamladı. Bora Öztoprak’ın ev sahibi olduğu konserlerle misafirlerine önemli akşamlar yaşatan Akasya’da dün akşam Candan Erçetin coşkusu yaşandı.

“Unutulmaz bir deneyim oldu”

10 günlük konser serisinin kapanışını yapan Türk pop müziğinin özel ismi, Bahar, Yalan, Elbette ve Gamsız Hayat gibi hit şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Konser alanını dolduran yüzlerce Akasya misafirinin tüm şarkılarına eşlik ettiği Candan Erçetin, hafızalara kazınacak bir performansa imza attı. Akasya Alışveriş Merkezi’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, “Sevenlerimle birlikte olmak, bu inanılmaz enerjiyi hissetmek muhteşemdi. Bu konser benim için de unutulmaz bir deneyim oldu. Misafirlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.