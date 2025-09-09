Akbank, Başkent Veri Merkezi’nin hizmete girdiğini duyurdu.

Geleceğin bankacılığı vizyonuyla teknoloji yatırımlarına devam eden Akbank, 30 milyon doları aşan bir yatırımla inşa ettiği Başkent Veri Merkezi’ni Ankara’da hizmete aldı. Afet riskleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış ileri güvenlik mimarisi, sürdürülebilir yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken merkez, Akbank’ın yeni teknolojilere öncü olma hedefine katkı sağlayacak.

Konuya dair yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak, dijital dönüşüm yolculuğumuzun kritik bir kilometre taşını daha hayata geçirerek ikinci yeni nesil veri merkezimizi devreye alıyoruz. Veri merkezimiz, ileri düzey yapay zekâ ve büyük veri işleme kabiliyetleri, yüksek enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı tasarımıyla bankacılığın geleceğini şekillendirmemize imkân tanıyacak. Bu adım, sadece bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda bankamızın teknoloji gücüyle büyüyen stratejik vizyonunun, dijitalleşme ve inovasyon önceliklerinin de bir dışa vurumudur" dedi.

"Başkent Veri Merkezimizle yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Gür açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Başkent Veri Merkezimizle yeni nesil bankacılık hizmeti sunma çalışmalarımızı güçlendirdiğimiz, veri yönetimi ve hizmet sürekliliğinde daha da gelişmiş bir seviyeye ulaştığımız bir dönemi başlatıyoruz. Afet riskleri gözetilerek, Akbank Teknoloji mühendislerinin tasarımıyla en üst düzey güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla oluşturulan bu merkezimizle, bankamızın teknoloji altyapısına yeni bir soluk kazandırıyoruz. Bu kapsamda Ankara’daki Olağanüstü Durum Merkezi’mizin (ODM) kapasitesi 30 milyon doları aşkın bir yatırımla üç katına çıkarıldı ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlarımızı da karşılayacak şekilde 5 katına varan kapasite genişlemesi yapıldı. Yeni devreye alınan altyapı mimarisi sayesinde de teknolojik operasyonlarımız artık aynı anda iki farklı lokasyondan yürütülebilecek kabiliyete ulaşmış oldu. Bu da bize yalnızca bir kriz anına karşı dayanıklılık değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir hizmet altyapısı ve performans optimizasyonu sağlayacak."

"Akbank’ı geleceğin teknolojilerine hazır bir altyapıyla güçlendirdik"

"Başkent Veri Merkezimizle Akbank’ı geleceğin teknolojilerine hazır bir altyapıyla güçlendirdik. Aynı zamanda hem uzun vadeli ODM ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de müşterilerimize eş zamanlı hizmet sunmamızı sağlayacak kadar yeterli donanıma sahip bir merkez kurmuş olduk. Veri Merkezimiz bankacılık altyapısına yapılmış bir yatırım olmanın ötesinde, toplumumuzun en zor anlarında hayatın olağan akışını koruma irademizin bir yansıması, Türkiye’ye olan görevimizdir."