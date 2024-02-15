Akbank, 21. yüzyıl yetkinliklerini gençlerle buluşturduğu Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında Akbank Kampüste programının ikincisini gerçekleştirdi. Üniversite kulüpleri ve öğrenci topluluklarındaki yenilikçi ve etkili çalışmaların desteklenmesi için düzenlenen fikir yarışmasında, bu yıl 8 ekip finale kaldı. Büyük ödül, ormanda gezen otonom bir araç olarak tasarlanan ULAK projesinin oldu.

Akbank, Akbank Kampüste programı ile öğrenci kulüplerinde görev alan öğrencileri yenilikçi fikirleri hayata geçirmeleri için destekliyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen programa başvuran öğrenci takımları, Ideathon Oturumu’nda fikirlerini sunma fırsatı yakaladı.

Akbank Kampüste programında gençlerin geliştirdiği yenilikçi ve fark oluşturan fikirlerin gelecek için umut ışığı olduğunu dile getiren Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Öğrenci kulüplerinin gençlerin yeni yetkinlikler ve farklı deneyimler kazanmasında önemli bir rol üstlendiğinin bilincindeyiz. Bireysel çabaları ve inisiyatifleriyle hem kampüs içerisinde hem de genel olarak yaşamda gelişim sağlamak için çalışan kulüp ve öğrenci topluluklarında yer alan gençleri, Akbank Kampüste ile desteklemeyi hedefliyoruz. Böylece genç arkadaşlarımızı yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik ediyor; duyarlı, etkili ve çözüm odaklı girişimleri hayata geçirmeleri için yanlarında yer alıyor ve mentorluk süreçleri ile destekliyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz program, gençlerin teknolojinin gücüyle sosyal etki oluşturma potansiyellerini gözler önüne seriyor ve geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağlıyor” dedi.

Akbank Kampüste programına katılan Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite kulüpleri ve öğrenci topluluklarındaki gençler topluma katkı sağlayabilecek fikirleri ile programda yer alıyorlar. Fikirler, ‘Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki’, ‘Dijital ve Teknoloji’ ve ‘İnovasyon ve Girişimcilik’ olmak üzere 3 kategoride değerlendiriliyor. Ekiplerin ilk sunumlarının ardından, final sunumuna dek gençlere profesyonel mentorluk görüşmeleri ve sunum provalarıyla destek veriliyor.

Bu yıl final etabında yenilikçi 8 fikir, girişimcilik ekosisteminden uzmanlar ve Akbanklı liderlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Finale kalan takımlar arasından ilk 3’e giren ekipler toplamda 90 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Birincilik ödülünün sahibi ULAK Projesi ile Alsancak Ar-Ge Alpha takımı oldu. ULAK ormanda gezen otonom bir araç olarak tasarlandı. Bu araçların görevi ormanda devriye gezerek topladığı nem, sıcaklık ve konum bilgileri üzerinden yangın olasılık hesapları yapmak. ULAK aynı zamanda bir yangın durumunda diğer araçlar ile yangının etrafını sarıp, yangına ultrasonik ses dalgaları ile müdahale etme özelliğine sahip. Yüksek frekanslı ses dalgaları havadaki oksijen moleküllerini titreştiriyor ve oksijenin yanmasını daha zor bir hale getirerek ateşi söndürüyor. Bu çözüm diğer alternatif yollara göre hem ekonomik hem de çevresel avantajlara sahip.

Programda 2. olan Atatürk Üniversitesi takımının DEPRON Projesi de benzer şekilde drone teknolojisi ile toplumsal fayda sağlıyor. Bu projede drone’lar deprem felaketi ile mücadelede kullanım için tasarlandı. Drone’lar enkaz altında canlıların yerini tespit ederek 3D haritalandırma ile bir mobil cihaz üzerinden yerlerinin saptanmasına hizmet ediyor. Ayrıca enkaz altındaki canlıların kurtarma esnasında bilinç kaybının önlenmesi için ses sistemi ile desteklenmesinde rol alıyor. Enkaz altında çıkan canlıların hangi hastaneye ve hangi ambulans ile gittiğini sisteme girip deprem sonrası kayıpların önüne geçebiliyor. Arama kurtarma ekiplerine yedek pil ve güneş paneli aracılığıyla enerji ve aydınlatma desteği de veriyor.

Akbank Kampüste’de 3. olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine ait Digiport Projesi ise üniversite kulüpleri ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Digiport, üniversite ile öğrenci kulüplerinin tek bir kanaldan iletişim kurabilecekleri, o üniversitedeki tüm öğrenci kulüplerinin resmi süreçleri tek bir yerden görüntüleyebileceği ve talep oluşturabileceği bir portal olarak tasarlandı.