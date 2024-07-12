Akbanklıların tam zamanlı olarak girişim fikirleri üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan Akbank+ programının ikinci dönemi tamamlandı. Banka, 400 bin dolar yatırımla oyun stüdyolarına yönelik yapay zekâ tabanlı analitik platformu çözümü sunan Metriqus’i girişimcilik ekosistemine kazandırdı. Böylece Akbank’ın çalışanlarının geliştirdiği fikirleri hayata geçirmeleri için yaptığı toplam yatırım 1 milyon 400 bin dolara yükseldi.

Girişimcilik ekosisteminin önde gelen destekçilerinden Akbank, inovasyon merkezi Akbank LAB çatısı altında, kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanlarını desteklemek amacıyla Akbank+ programını yürütüyor. Programın ikinci döneminde banka, oyun stüdyolarının pazarlama faaliyetlerinde veri odaklı kararlar almalarını sağlayan Metriqus girişimine 400 bin dolar yatırım sağladı. Akbank+’ın ilk döneminde atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren Voltla girişimlerine yapılan yatırımla birlikte, gerçekleştirilen toplam yatırım 1 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Finteklerle yapılan iş birlikleri ve açık inovasyon programlarıyla Akbank LAB, inovasyon kültürünü hem banka genelinde hem de ekosistemde desteklemeye yönelik programlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan Akbank+ programı, Akbanklıların kariyer yolculuklarına girişimci olarak devam edebilmelerine olanak sağlıyor. Programa ilk iki yılda 400’ün üzerinde Akbanklı başvurdu. Programın ikinci dönemine seçilen kurum içi girişimciler, 6 ayı aşkın bir süre boyunca Akbank LAB bünyesinde girişimlerini hayata geçirmek için çalışmalarını yürüttüler. Programın son aşamasında gerçekleştirilen Akbank+ Yatırım Komitesi değerlendirmesi ile Metriqus girişimi hayat buldu.

Burcu Civelek Yüce: “Akbank+ ile bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirmeye devam ediyoruz”

Programın Akbank’ın ‘Bankacılığın Geleceğini Tanımlama’ yolculuğunun bir yansıması olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Anlamlı ve fark oluşturan yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi hedefiyle 2016 yılında kurduğumuz inovasyon merkezimiz Akbank LAB çatısı altında önemli bir ilke imza attık. Kurum içi girişimcilik çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, Akbanklıların girişimcilik yolculuğuna adım attığı Akbank+ programını hayata geçirdik. Bu program kapsamında girişim fikirleri olan Akbanklılar eğitim, mentorluk, ürün geliştirme ve yatırım gibi ihtiyaç duydukları tüm alanlarda uçtan uca destek alabiliyor. Geçtiğimiz senenin döngüsel ekonomi ve elektrikli mobilite alanlarındaki yatırımlarını bu sene analitik alanında bir yatırım ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akbank+ programı ile Bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Gelecek dönemde de yenilikçi çözümlerle Türkiye inovasyon ekosistemini güçlendiren Akbanklıları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Pınar Anapa: “Akbanklıları kapsamlı bir gelişim yolculuğuna çıkarıyoruz”

Alanında ilk olan bir programla Akbanklıların inovatif fikirlerini ve yeni nesil bakış açılarını desteklediklerini belirten Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Kurum içi girişimcilik programımız Akbank+ ile Akbanklıları girişimci olmaya, oluşturmaya ve fikirlerini hayata geçirmeye teşvik ediyoruz. Akbanklıları yetkinlik ve uzmanlıklarını geliştirecek kapsamlı bir gelişim yolculuğuna çıkarıyoruz. İnsan ve Kültür olarak bu yolculuğun her aşamasında Akbanklılara destek oluyoruz, inovatif fikirleriyle iş dünyasına yeni bir bakış kazandırmalarında yanlarında yer alıyoruz. Bu seneki ilk, toplamda üçüncü spin-off’umuz olan Metriqus girişimini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Program ile Akbanklılar, kariyerlerine girişimci olarak devam ediyor

Program kapsamında Akbanklı Timur Demirkıran ve Esra Atakişi tarafından geliştirilen Metriqus, mobil oyun stüdyolarının pazarlama faaliyetlerinde veriyi daha etkin kullanmalarını sağlıyor. Metriqus çözümü ile oyun stüdyoları, pazarlama faaliyetlerine yönelik akıllı içgörülere ulaşabiliyor ve tüm verilerini tek bir noktadan yönetebiliyor. Böylece pazarlama stratejilerini daha veri odaklı hale getirerek, doğru hedef kitleye ulaşmak için öneriler alabiliyor. Metriqus ile ilgili daha detaylı bilgiye metriqus.com adresinden ulaşılabiliyor.