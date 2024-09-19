Edirne'de Akçeşme-Boztepe yolu ile ilgili sıkıntılar devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Akçeşmeli vatandaşların Boztepe yolu üzerinde yaşadığı problemler geçtiğimiz yılda da haber konusu olmuştu.

Akçeşmeli vatandaşlar, haberin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirterek “Siyasilerimizde bu konuda destek olmadı, iktidar partisi yolumuzun yapılacağı konusunda söz verdiler ama o günden bu yana hiçbir gelişme olmadı. Şu anda henüz kış gelmemesine rağmen, yağan bir yağmurda araçlar yolda kalıyor. İl Genel Meclis üyelerimizin yolumuz ile ilgili herhangi bir çalışması da maalesef yok. Akçeşme olarak, yolumuzda gerekli çalışma yaparak yolumuzun asfalt olmasını istiyoruz. AK Parti Edirne Miletvekilimiz sayın Fatma Aksal’ın da sesimizi duymasını ve bu sorunu çözmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.