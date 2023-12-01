Süper Amatör Ligi:

A Grubu: En yakın rakibine 5 puan fark atan lider K.Güvenspor evinde düşme potasındaki Hamitlerspor ile karşılaştı. Maçtan 6 – 2’lik galibiyetle ayrılan lider tam yol ilerliyor. Son maçında galip gelip moral bulan Osmaniyespor deplasmanda lig sonuncusu Kumyakaspor’a misafir oldu. Güray Hocanın talebeleri 2 – 0 galip gelip çıkışını sürdürdü. Asıl sürprizi Akhisar Demirspor yaptı. Temsilcimiz deplasmanda güçlü Yenişehir Belediyespor’u 2 – 1 yenip çok önemli 3 puana ulaştı. Cemal Hocanın talebeleri yaklaşık 15 maçtır evinde yenilmeyen Yenişehir Belediyespor’u dize getirmiş oldu. K.Güvenspor deplasmanda orta sıralarda yer alan Orhanelispor’a misafir olacak. Osmaniyespor evinde Yenişehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Akhisar Demirspor, İnegöl’de iddialı Tütünspor ile karşılaşacak.

B Grubu: İki haftadır maç oynamayan Alanyurt Gençlik, Bursa’da Kestel Belediyespor’u 2 – 0 yendi. 50. yılını yaşayan Mobilya Kurtuluşspor, Mesudiye Sahasında 100. yılını yaşayan Mudanyaspor’u misafir etti. Temsilcimiz ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı. Lig ikincisi Alanyurt Gençlik sahasında Millet Göçmenspor ile puan mücadelesine girecek. Mobilya Kurtuluşspor bu hafta hükmen galip sayılacak.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta BAY geçip dinlenmiş oldu. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlergücü, Bursa’da lig ikincisi Fatihgücü ile karşılaştı. Temsilcimiz müsabakadan 3 – 1 yenik ayrıldı. Orhaniyespor, aynı puandaki Bursa 1326 Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Gençlergücü evinde kendisi gibi iyi günler yaşamayan Zaferspor’u misafir edecek.

1.Küme:

3.Grup: Cerrahspor evinde lig lideri Panayırspor’u konuk etti. Şampiyonluk mutlak puana ihtiyacı olan temsilcimiz maçı 2 – 1 kazandı. Anadolu FK ligde tutunma çabasında olan Değirmentepespor’u İnegöl’de 4 – 0 ile geçti. Hafta içi ertelenen maça çıkan Anadolu FK, Bursa’da Vatanspor’u 12 – 1 yenerek kulüp rekorunu kırdı. Ligde üçüncü sıradaki Cerrahspor deplasmanda lig dördüncüsü Hacivatspor ile oynayacak. Anadolu FK ilk yarının son haftasında BAY geçecek.

4. Grup: Yenicespor sahasında orta sıralarda yer alan Bursa Merinosspor’u 4 – 0 yendi. Gençlergücü deplasmanda Barbarospor’a 8 – 1 yenilerek camiayı üzdü. Yenicespor bu hafta dinlenecek. İlk yarının son maçında Gençlergücü, İnegöl’de lig ikincisi Elbeyli Üzümspor ile karşı karşıya gelecek.