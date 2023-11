Geçtiğimiz hafta düşme potasındaki Derince maçını son 15 dakikaya kadar önde götürdüğü maçı kaleci ve müdafaa hatalarıyla dolu yediği 2 golle sahadan beklenmeyen bir mağlubiyetle çıkan temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü şehir stadında ağırladığı grubumuz namağlup lideri Amed maçına iki stoperi ve orta sahada Furkan’dan yoksun çıktığı maçta Derince maçına nazaran daha istekli ve ciddi oynadığı maçta rakibinin kaliteli ve zirveye motive olmuş kadrosu ile başa baş bir oyun çıkarırken her iki takım beklediği golü atamadı. Maçta İnegölspor’umuzun ve rakibimizin birer penaltılık pozisyonunu orta hakem es geçerek maçı dengede tuttu. Maçın en büyük özelliği maçın başından sonuna kadar her iki takımın centilmence mücadele ederek maçın sonunda da tokalaşarak ve sarılarak sahadan örnek bir dostluk içerisinde çıkmalarıydı. Bu konuda her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetlerini kutluyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda da bu güzel tabloları görürüz. Buna hafta içerisinde başkan Osman Sevim’in centilmenlik çağrısının payı büyüktü.

Rakip Amed Spor geçtiğimiz yıllarda aynı gruplarda yer aldığımız ve İnegölsporla dostane ilişkileri iyi olan ve sürekli zirveyi zorlayan bu sezon da şimdiye kadar topladığı puanlarla grubumuzda namağlup liderliğini sürdüren kaliteli bir kadroya sahip bir takım. İnegölspor deplasmanından puan veya puanlar almak amacı ile geldi. 1 puan alarak gitti. Bu beraberlik her iki takımı memnun etmemiş olabilir. Ancak namağlup unvanını koruyarak gitti. İlk 11’leri çok kaliteli olmasına rağmen yedekleri zayıftı. Teknik Direktörleri Serdar Bozkurt üstün götürdükleri maçın ikinci yarısında sahanın etkili oyuncusu Taner ve tecrübeli golcüsü Berk İsmail’i oyundan alınca beraberliğe razı bir mantığa döndü. AMED takımı unutmayalım ki geçtiğimiz sezon bizi evimizde yenmiş ancak rövanşta kümede kalma mücadelesi verdiğimiz bir ortamda evinde bize yenilerek seyircisinin büyük tepkisini almıştı. O, 3 altın puanla kümede kaldık. Cumartesi günü oynadığımız maçta olağanüstü güvenlik önlemleri altında tribünler yine bir Amed maçında tıklım tıklım doldu. Tribün desteği olağan üstüydü. Ancak sahaya atılan o yabancı cisimler ve çok ağır küfürler olmasaydı, çok çok daha iyi olurdu. Sahada bu kadar centilmence oynanan bir oyunda bunlar olmamalıydı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir geride Yusuf-Kadir-Yusuf Kocatürk-Orhan, ortada M.Samet-Uğur Utlu-Serhat, ileride Okan-M.Batuhan-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında sakatlanan Orhan’ın yerine Emre Toptan, M.Samet’in yerine Eren Emre ve M.Batuhan’ın yerine Uğur Mustufa’yı oyuna aldı. Bu değişiklikler beraberliği korumada etkili oldu. Maça etkili bir dirençle başlayan temsilcimiz rakip takımın ısrarla aradığı golü bulamayınca maçta dengeyi kurarak zaman zaman oyunda üstünlük sağladı. Ancak rakip ceza alanına etkili toplar indiremeyince beklediğimiz galibiyet golü gelmedi. Bunda rakip takımın çok kaliteli kadrosu ve zirve iddiasının rolü büyüktü. 2 stoper ve orta alanımızın dinamosu Furkan’dan yoksun kadrosuyla sahaya çıkmak zorunda kalan temsilcimizin bu maçtan çıkardığı 1 puan bence iyidir. Bu maçta Yusuf Talum’un kale içinden çıkardığı toplar, Orhan’ın oyunda kaldığı sürede sol kanattan getirdiği toplar, genç Yusuf Kocatürk’ün sakat Ferhat’ı aratmayacak bir oyun sergilemesi ve çoğu maçta sol kanattan rakip müdafaaları çökerten Cengiz’in getirdiği toplar maçın beraberliğine büyük katkı sağladı. Orta sahamız tamamen rakip takımın hakimiyetindeydi. Forvette Okan, Batuhan ve Serhat etkisiz kaldı. Uğur Utlu Furkan’ın yokluğunda orta sahada canla başla mücadele etti. Temsilcimiz eğer bu mücadeleyi önümüzdeki hafta Karaman deplasmanında yapabilirse puan veya puanlar alarak dönebilir. Sakatlarımızın da en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Çünkü ilk yarının son 5 maçının çok zorlu geçeceğini sürekli Salı günkü spor programımızda söylüyor ve köşemde yazıyorum.

Sonuç olarak İnegölspor evinde konuk ettiği grubumuzun namağlup lideri Amed Sporla sahada son yılların en centilmence oynadığı bir maç oynadı. Bu maçın berabere bitmesi oynanan oyuna göre normal sayılabilir. Orta hakem her iki takımın birer penaltısını es geçerek maçı dengede tuttu. Takımımız Derince maçına göre bu maçta çok daha iyi bir mücadele sergiledi. Liderden aldığı bu 1 puanı Karaman deplasmanında alacağı puan veya puanlarla taçlandırabilir. Sahada son yılların en centilmence maçını oynayan her iki takım teknik heyeti ve oyuncularını kutluyorum. Umarım rövanş maçı da bu centilmenlik ve dostluk içerisinde biter. Bu duygu ve düşüncelerle her iki takıma bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnegölspor’umuzun karaman deplasman maçında başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”