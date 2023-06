İnegöl Belediyesi, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Akhisar Mahallesinde oluşturulan korulukta 64 fidanı toprakla buluşturdu.

Her yıl binlerce ağaç dikimi yaparak şehrin yeşil alan miktarını arttıran İnegöl Belediyesi, 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası nedeniyle bugün 64 fidanı daha toprakla buluşturdu. Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Akhisar Mahallesi Mektup Sokakta 1900 m2 alan üzerinde oluşturulan ve 1500 m2’si yeşil alan 500 m2’si de sert zemin olan koruluk alanda ağaç dikimi gerçekleştirildi.Fidanların toprakla buluşmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “Ormanlarımızın önemi büyük. Birçok afette bizleri koruyan argümanlarımız. Bugün de Akhisar Mahallesi Mektup Sokakta şehrimizin yeşil alanlarına yenilerini eklemek, yeni fidanları toprakla buluşturmak için bir aradayız. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 21 Mart gününü Dünya Ormancılık Günü olarak ilan etti. Bu yüzden her yıl 21-26 Mart tarihleri arası Orman Haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu hafta kapsamında Mektup Sokakta toplam 1900 m2 alan üzerinde; 1500 m2 yeşil alan ve 500 m2 sert zemin olacak şekilde 64 ağacımızın dikim etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. Ağaçlar hem hava kirliliğinde hem yağmurda hem erozyonda ne kadar faydalı ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle bulduğumuz her boş alanı koruluk alan olarak düzenleyerek yeni yeni ağaçlar dikiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak her yıl en az 2 bin ağaç dikimi yapıyoruz. Bugün yapılan çalışmanın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.