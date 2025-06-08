İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP30 yolculuğunda yerelden küresele güçlü bir katkı sunmak ve doğa temelli yeşil dönüşüm vizyonunu paylaşmak amacıyla “COP30’a Giderken Yerelden Küreseli Görmek-İzmir’in Geleceği: Yeşil Kuşaklar” başlıklı etkinlik 10 Haziran’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, “tek sağlık” ve “iyi olma” yaklaşımları çerçevesinde Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan COP İzmir serisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki durağı 10 Haziran’da Tarihi Havagazı Fabrikası olacak. “COP30’a Giderken Yerelden Küreseli Görmek - İzmir’in Geleceği: Yeşil Kuşaklar” başlıklı etkinlikte, sunum ve çok paydaşlı yuvarlak masa çalışmaları olacak.

UZMAN İSİMLER BİR ARADA

Program kapsamında “İzmir’de Mavi-Yeşil Altyapı ve Ekolojik Koridorlar” başlığında alanında uzman isimler görüşlerini aktaracak. Ardından yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirilecek. Yuvarlak masa toplantılarının konu başlıkları ise “İklime Duyarlı Planlama ve Kentsel Dönüşüm”, “İklime Duyarlı Tasarım ve Peyzaj: Yeni Nesil Kent Meydanları”, “Mavi ve Yeşil Ağlar: Ekolojik Dere Islahı”, “Kentte İyi Olma Hali ve Yeşil Alanlar”, “Karbon Yutak Alanları”, “Kır-Kent Çeperleri” ve “Doğa Rotaları ve Alternatif Turizm Potansiyeli” olacak. Etkinliğe katılmak isteyenler https://forms.gle/gvXcnhqL9Cr3E24r9 bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP organizasyonu ile yerelden başlayarak küresel iklim gündemini şekillendirmeyi, yerelin sesiyle COP30’a katkı sunmayı ve güçlü bir yerel mutabakat oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda iklim krizinin giderek ağırlaşan etkileriyle mücadele etmek, farkındalık yaratmak ve birlikte harekete geçmek amacıyla tüm yerel paydaşların bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1994 yılından sonra her yıl bir ülkede düzenlenen Taraflar Konferansı, kısaca “COP” adıyla anılıyor.

2024 yılının kasım ayında Azerbaycan’da düzenlenen COP29, bu yıl kasım ayında COP30 adıyla Brezilya’da düzenlenecek.