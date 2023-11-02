Akhisarspor Başkanı Menderes Acar, yaptığı açıklamada, “İNG Akhisarspor Yönetim kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda yeni teknik heyetimizin bundan sonraki süreçte Cemal Yılmaz ve Onur Şen ile yola devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” dedi.

AKHİSAR SPOR GÜVEN ELLERDE…

Başkan Acar, “Akhisarspor artık güven ellerde. Bu durumda son derece memnunuz. Cemal hocamızın nezdinde artık yolumuza devam edeceğiz. Tek hedefimiz var oda BAL ligi. Teklifimizi kabul eden ve bizimle birlikte bu görevi üstlenen Cemal Yılmaz ve Onur Şen hocamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İbrahim Uslu