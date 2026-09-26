A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında pazartesi günü saat 21.45'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak.