Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı başarılardan dolayı milli boksörleri ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli boksörlerin ringde sergilediği üstün performans ve ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıyan tarihi başarılar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, sporcuları, teknik heyeti ve bu başarıda emeği geçen tüm federasyon yönetimini kutladı.

'Cumhurbaşkanımızın desteği bize her zaman güç veriyor'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisinden duydukları onur ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

'Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a destekleri ve ilgisi için şükranlarımızı sunarken, organizasyon boyunca Sofya'da milli boksörlerimizle ve kafilemizle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.'