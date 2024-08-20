Rossen Sofa, ING Akhisar Spor Kulübü’nün 2024-2025 sezonu için forma ana sponsoru olacağını gururla açıkladı. Yapılan bu sponsorluk anlaşması kapsamında kulübe 1 milyon TL destek sağlanacak. Ferhat Gülger, Akhisar Spor’un başarı yolunda tüm desteklerinin yanında olacağını belirtti ve bu işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni etti.



ING Akhisar Spor Kulübü Başkanı Menderes Acar, Rossen Sofa ile yapılan sponsorluk anlaşmasının kulüp için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Acar, "İnegöl’ün iki önemli değeri arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında kulübümüz için büyük gurur ve mutluluk bu işbirliği takımımız hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir adım. Sponsorumuza bu değerli desteklerinizden dolayı teşekkür ediyor birlikte elde edeceğimiz başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" dedi.

Ferhat Gülger, "Bursa Süper Amatör Lig’de mücadele eden mahallemizin takımı ING Akhisar Spor Kulübü’ne 2024-2025 sezonu boyunca forma ana sponsoru olduğumuzu büyük bir mutlulukla duyuruyoruz. Sezon boyunca verilecek zorlu mücadelelerde ve başarı yolunda tüm desteğimizle Akhisarspor'un yanında olacağız. Şu an için kulübümüze sağladığımız destek 1 milyon Türk Lirasıdır. ING Akhisar Spor Futbol Kulübü’ne başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu ana sponsorluk anlaşmasının, başta Akhisarspor Kulübü’ne ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.