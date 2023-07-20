Hindistan, korkunç bir cinayetle sarsıldı! Ülkenin gündemine oturan bu olayda, iş insanı Ankit Chauhan kobra yılanıyla öldürüldü. Haldwani kentinde yol kenarında aracında ölü olarak bulunan Ankit Chauhan'ın bacağında yılan ısırığı tespit edildi. Polis, bu korkunç cinayeti soruştururken dehşet verici bir iddiayla karşılaştı.

İş insanının kız arkadaşı ve üç diğer kişi, korkunç bir plan yaparak bir yılan terbiyecisi kiraladılar ve Ankit Chauhan'ı kobra yılanının zehirli ısırığıyla öldürdüler. Olayın ardından iş insanının kız arkadaşı ve diğer üç kişi kayıplara karıştılar ve polis tarafından aranmaya başlandılar.

Ancak olayın baş şüphelisi olan yılan terbiyecisi polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şu anda polis, iş insanını öldüren ve kayıplara karışan diğer dört kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu dehşet verici olay, ülkede büyük yankı uyandırdı ve halk arasında büyük bir şok ve endişeye neden oldu. Soruşturma hala devam ederken, kamuoyu bu vahşi cinayetin ardındaki sebepleri ve olayın tamamını öğrenmeyi bekliyor.