Donald Trump’ın 185 ülkeye getirdiği yeni gümrük vergileri, Çin merkezli teknoloji devleri üzerinde etkisini göstermeye başladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni tarifeler, Çin gibi üretim merkezlerine yönelik vergi oranlarında ciddi artışlara neden oldu. Çin’e uygulanan yüzde 54’lük verginin yanı sıra Tayland, Tayvan, Hindistan ve bazı diğer ülkelerdeki vergilerde de yükseliş görüldü. Bu gelişmeler, Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin üretim maliyetlerinin artmasına yol açtı. Apple başta olmak üzere birçok şirketin üretim giderleri yükselirken, Çin ve çevresindeki ülkelere getirilen yüksek vergiler; akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, Apple ürünlerinin fiyatlarının yüzde 17 ile 40 arasında artabileceğini öngörüyor. Türkiye’de en uygun iPhone’un fiyatı ise 70 bin lirayı geçebilir.

Apple, iPhone üretiminin büyük bir bölümünü Çin’de gerçekleştirdiği için, yeni tarifeler nedeniyle üretim maliyetlerinde yüzde 10 ila 40 arasında artış yaşanması öngörülüyor. Bu durum, iPhone fiyatlarının en az yüzde 17 oranında yükselmesine neden olabilir. Türkiye’de iPhone 16’nın fiyatının 71 bin TL’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sadece Apple değil, Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi Çin merkezli diğer akıllı telefon markaları da bu tarifelerden olumsuz etkileniyor. Aynı şekilde, bilgisayar ve oyun konsolu gibi ürün kategorilerinde de fiyat artışları bekleniyor. Özellikle bu ürünleri üreten firmalar, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmak zorunda kalabilir.