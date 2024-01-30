Uzun yıllar sonra İstanbul’da düzenlenen uluslararası mobilya fuarı yüzleri fazlasıyla güldürdü. Fuara katılım sağlayan İnegöllü yaklaşık 300 firma milyonlarca dolarlık satın alma anlaşmaları imzaladı. Hammaddeye gelen zamlar sonrası uluslararası rekabette zorlanacağını düşünen firmaları yanıltan gelime geleceğe umutla baktırırken diğer bir gelişme ise fuar sonrası yaşandı.

Fuarda her zaman olduğu gibi dikkatleri üzerine çeken İnegöl firmaları, gerek kalite gerekse de model zenginliği ile profesyonel alıcıları ilçeye çekti.

Başta Arap ülkeleri olmak üzere on’larca ülkeden 500’e yakın alıcılar, merak uyandıran İnegöl’ü ziyarete geldi. Otellerde hafta sonuna kadar doluluk oranlarının %100’ü bulduğu öğrenildi. Şehir otellerinden Gülce Otelin sahibi Mustafa Şiren, son 2 günde İnegöl’e yabancı misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini, taleplere yetişilemediği için diğer otellere yönlendirme yaptıklarını söyledi.

Bu durumun sadece İnegöl’de düzenlenen fuar dönemlerinde yaşandığını ifade eden Şiren, “İstanbul Mobilya Fuarının çok bereketli geçtiğini gözlemliyoruz. İnegöl firmalarını kutluyoruz. Uzun yıllar sonra ilk kez İstanbul fuarı sonrası İnegöl’e bu denli bir ilgi var. Şu an otelimiz hafta sonuna kadar dolu. Halen on’larca telefon alıyoruz. İlk günlerde gelen aramaları diğer otellerimize yönlendirmiştik. İnegöl otelleri şu an en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. İnegöl’de otel bulamayanlar, Bursa otellerini tutmak durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.