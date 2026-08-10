Körfez'de kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tütünçiftlik Sahili'nde düzenlenen programda Körfez Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Sahilde bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği geleneksel marşlara eşlik ederek keyifli akşam geçirdi. Güçlü ezgileriyle sahili dolduran mehter marşları vatandaşlara coşku dolu anlar yaşatırken, programa katılanlar da marşlara eşlik etti. Etkinlik, yaz akşamında vatandaşların bir araya gelerek birlikte vakit geçirmesine vesile oldu.

'Hababam Sınıfı' ile nostalji yaşandı

Körfez'deki kültür ve sanat etkinliklerinin bir diğer adresi ise Körfez Kent Spor Kompleksi oldu. 'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri'nde vatandaşlar, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı'nı açık havada izledi. Yaz akşamının keyfini film izleyerek çıkaran vatandaşlar, aileleri, komşuları ve dostlarıyla birlikte sinema deneyimi yaşadı. Filmin eğlenceli sahneleri izleyenleri güldürürken, unutulmaz karakterleri ve hikâyesi de vatandaşlara nostalji dolu gece yaşattı.