Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi bünyesinde, gerçekleşen TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu Programı başarıyla tamamlandı. Liseli öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, üretim kültürünü aşılamak ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, genç yetenekleri bir araya getirdi.

9 modülde 36 saatlik yoğun ve uygulamalı eğitim

Program boyunca lise öğrencileri, toplam 36 saatlik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Teorik anlatımların yanı sıra Milli Teknoloji Atölyesi’nin sunduğu gelişmiş altyapı ve donanımlarla desteklenen eğitimler 9 farklı modül altında gerçekleştirildi.

Gençler teoriyi pratiğe dönüştürdü

Eğitim boyunca hem bireysel hem de grup halinde çalışmalar yürüten öğrenciler, öğrendikleri bilgileri somut projelere dönüştürme imkânı buldu. Programı başarıyla tamamlayan genç yetenekler, edindikleri mühendislik ve proje disiplini sayesinde TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanma konusunda önemli bir avantaj elde etti.