Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 2’nci yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

"Havalimanımız 2 yılda 10,57 milyondan fazla yolcuyu ağırladı"

Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58’inci kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız 2 yılda 10,57 milyondan fazla yolcuyu ağırladı, yaklaşık 68 bin uçak havalimanımıza iniş-kalkış yaptı" açıklamasında bulundu.

Yolcu trafiği ilk yedi ayda 3 milyon 41 bin 909’a ulaştı

Uraloğlu, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin verileri de değerlendirerek, "Ocak-Temmuz döneminde havalimanımızda 19 bin 238 uçak, 3 milyon 41 bin 909 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

"Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye’nin ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri"

Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde’ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biridir" diye konuştu.