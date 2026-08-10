TÜRGEV, otuz yıllık eğitim tecrübesini dijital çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarladığı platformuyla kullanıcıların hizmetine sundu. Kuruluşundan bu yana genç kızların eğitim hayatına yurt, burs ve eğitim programlarıyla destek veren TÜRGEV, bugüne kadar 80 bini aşkın yurt hizmeti ve 16 bini aşkın burs desteği sağladı. 40 bini aşkın mezunuyla geniş bir eğitim ağı oluşturan vakıf, kurumsal yayınlarını, dijital hizmetlerini ve çalışmalarına ilişkin içerikleri yenilenen platformunda bir araya getirdi. TÜRGEV Aktüel başta olmak üzere haberler, analizler, video ve podcast içerikleri de tek merkezden erişime açıldı.

Gençler ve aileler için güvenilir bir adres

Dijital dünyada bilgiye ulaşmak kolaylaşırken doğru kaynağa ulaşmak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Platform, gençler ve aileler için güvenilir içerikleri bir araya getiriyor. Yenilenen altyapı, yurt ve burs başvurularını da hızlandırdı.

Türkiye'den dünyaya uzanan eğitim ağı

Son yıllarda uluslararası öğrenci ağını Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Afrika'ya genişleten TÜRGEV, Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde de daha aktif rol alıyor. Güçlendirilen İngilizce platform, TÜRGEV'in çalışmalarını, yayınlarını ve kurumsal içeriklerini uluslararası üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının erişimine sunuyor.

Gençler için güvenli dijital muhit

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, yenilenen dijital platformun otuz yıllık eğitim tecrübesini geleceğe taşıyan önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Otuz yıl önce genç kızlarımızın eğitimine destek olmak için yola çıktık. Şartlar değişti, ihtiyaçlar değişti, gençlerimizin hayatı da değişti. Biz ise onların yanında olma sorumluluğumuzu hep aynı hassasiyetle sürdürdük.

Bugün gençlerimiz hayatlarının önemli bir bölümünü dijital dünyada geçiriyor. Yıllar boyu edindiğimiz eğitim tecrübesini onların bulunduğu dünyaya taşımak istedik. Bu anlayışla çağın ihtiyaçlarına göre dijital platformumuzu yeniledik. En büyük gayemiz, ailelerimizin gönül rahatlığıyla takip edebileceği, gençlerimizin güvenle faydalanabileceği bir dijital muhit oluşturmaktı. Yenilenen platformun, gençlerimizle kurduğumuz bağı dijital dünyada da güçlendireceğine gönülden inanıyorum. Biz de aynı hassasiyetle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Hatice Akıncı Yılmaz, platformun yeni içerikler, dijital hizmetler ve uluslararası iş birlikleriyle gelişimini sürdüreceğini ifade etti.