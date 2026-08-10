Orman yangınlarını erken tespit etmek üzere tasarlanan ‘OTTOSİ’nin lansmanı Ankara’da düzenlendi. Uydu teknolojileri, yapay zeka ve sensör teknolojilerinin bir araya getirilerek yapılan sistemin teknolojik altyapısının paylaşıldığı lansmanda, Türkiye’de meydana gelen ve günlerce süren orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü kaydeden Ottosi Teknoloji Geliştirme Direktörü İbrahim Karaman; doğanın, insanların, hayvanların zarar görmesi üzerine ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek orman yangınlarının zararlarını en aza nasıl indirebiliriz diye düşündüklerini ifade etti. Karaman, "Orman yangınlarında en önemli faktörün zaman olduğunu göz önüne alarak erken tespit uyarı sistemi geliştirdik. Yangının ilk çıkış anı ve yerini ortaya çıkaran uydu destekli Ottosi uydu tabanlı yangın izleme sistemini hayata geçirdik" diye konuştu.

"Yangını yaklaşık 9 ila 15 dakika içerisinde kullanıcılarımıza gösterebiliyoruz"

Teknolojik üstünlüğün en önemli noktalarından birinin de tespit süresi olduğunu aktaran Karaman, "Bugün dünyada kullanılan birçok uydu tabanlı yangın izleme sistemi, yangınları ortalama 1 saat ila 3 saat içerisinde kullanıcılara ulaştırabilmektedir. Biz ise geliştirdiğimiz veri işleme altyapısı ve yapay zeka algoritmalarımız sayesinde, uydu kayıtlarını, Ottosi Algoritmalarıyla işleyerek yaklaşık 9 ila 15 dakika içerisinde kullanıcılarımıza gösterebiliyoruz. Bu süre, yangınla mücadelede dakikaların bile hayati önem taşıdığı düşünüldüğünde, erken müdahale açısından çok önemli bir avantaj sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’deki yangınlar anlık olarak izlenebilmekte"

Projenin, teknolojik altyapının en önemli uygulamalarından biri olan orman yangınlarının erken tespiti ve yönetimi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Karaman, şöyle konuştu:

"Platformumuz şu anda ottosi.com üzerinden herkesin kullanımına açıktır. Türkiye’deki yangınlar anlık olarak izlenebilmekte, kullanıcılarımız PIN oluşturarak kendi belirledikleri bölgelerin risk durumlarını 7 gün 24 saat takip edebilmekte ve muhtemel bir yangın durumunda anında bilgilendirilmektedir. Bu sayede yalnızca kamu kurumları ve kurumsal kuruluşlar değil, vatandaşlarımız da kendi yaşam alanlarının korunmasında aktif rol üstlenebilmektedir. Kurumsal kullanıcılarımız ise bireysel kullanıcılardan farklı olarak çok daha geniş sorumluluk alanlarını platform üzerinden yönetebilmekte; kendilerine tanımlanan bölgeleri sürekli izleyebilmekte, risk analizleri ile erken uyarı bildirimlerini tek bir merkezden takip edebilmektedir. Böylece belediyeler, kamu kurumları, enerji şirketleri, işletmeler ve diğer kurumsal paydaşlar, sorumluluk alanlarını daha etkin ve proaktif bir şekilde yönetebilmektedir."

"Çalışmalarımız yalnızca orman yangınlarıyla sınırlı değildir"

Bu süreçte pilot bölge olarak Çorum’un Oğuzlar ilçesinde saha testlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaman, "Burada elde ettiğimiz veriler, sistemimizin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim; 7 Ağustos Cuma günü Oğuzlar izleme alanında çıkan yangın, sistemimiz tarafından tespit edildi ve Oğuzlar Belediyesine bildirildi, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Bu olay erken tespit ve hızlı müdahalenin önemini sahada somut olarak göstermiştir. Çalışmalarımız yalnızca orman yangınlarıyla sınırlı değildir. Su kaynaklarının izlenmesi, sel ve taşkın analizleri, fırtına ve doğal afetlerin etkilerinin değerlendirilmesi, hasar tespitleri, çevresel değişimlerin takibi ve coğrafi veri analizi gibi birçok farklı alanda çözümler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.