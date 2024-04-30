Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Vakfı ve Akkılıç Ailesi tarafından yönetilen Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nce bu yıl 14. kez düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşık 40 yıl önce Yılmaz Akkılıç ile tanıştığını ve siyasal yaşamında Akkılıç’ın önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Yılmaz Akkılıç’ın bir deniz feneri gibi çevresini aydınlattığını ve yol gösterici olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Birlikte siyaset yapmaktan onur duyduğum, yol göstericiliği sayesinde kendisinden çok şey öğrendiğim örnek bir insandı. Bugün burada onun adına düzenlenen Bursa Araştırmaları Yarışmasının ödüllerini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Yarışmada emeği geçenlere ve yarışmayı başlatan dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile yarışmayı sürdüren geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye çalışmalarının sadece teknik hizmetler, planlama ve altyapı yatırımları ile sınırlı kalmayacağını sözlerine ekleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, önümüzdeki dönemde Bursa’nın sosyal ve kültürel yaşamına destek olacak projelere öncelik vereceğini kaydetti.

Törende Yılmaz Akkılıç’ın gazetecilik yönünü anlatan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Akkılıç’ın hem gazeteciler için, hem de toplum için çaba gösteren örnek bir kişilik olduğuna dikkat çekti. BGC Başkanı Kolaylı şunları söyledi:

“Araştırmacı, gazeteci ve yazar, sevgili ağabeyimiz Yılmaz Akkılıç bundan 14 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Yılmaz amca; genç kuşaklara bilimsel düşünceyi ve araştırma kültürünü önemsemeyi öğretti, yaşadığımız topluma değer katmanın önemini anlattı. Yaşamının her anında kent kültürüne önemli değerler kazandırmak için çaba gösteren Yılmaz Amcamızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Yılmaz Amca’mızın mirasına sahip çıkmak için Nilüfer Belediyesi, Akkılıç Ailesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Bursa Gazeteciler Vakfı olarak ‘Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları ödüllerini’ organize ediyoruz. Bu çerçevede Bursa hakkında yapılmış araştırmaları destekliyor, yeni araştırmalar yapılmasının önünü açmayı hedefliyoruz.”

Bursa araştırmalarına önem vermiş, hayatının her aşamasında bilginin ve öğrenmenin değerini vurgulamış olan Yılmaz Akkılıç adına organize edilen yarışmada dereceye giren eserlerin kitap haline getirilerek Bursa’ya kazandırıldığını da bildiren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “O’nun anısını yaşatabiliyor olmak en büyük tesellimiz” dedi.

Törende konuşan Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akkılıç da, Akkılıç ailesi adına duygularını ifade ederek, yarışmanın kurumsal hale gelmesinden ve bugüne kadar 42 araştırmanın kitap halinde Bursa’ya kazandırılmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Feza Karaer (Başkan), Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Yener Akkılıç, Şafak Baba Pala ve Hacı Tonak’tan oluşan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Yarışması Seçici kurulu; Yüksek Lisans Dalı’nda “İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesinin kıyı kırılganlık analizi: Bursa örneği” başlıklı çalışmasıyla Ramazan Buldu’yu, Doktora Dalı’nda da Güney Bithynia’da bir kent: Prusa ad Olympium başlıklı çalışmasıyla Alper Can’ı Akkılıç Bursa Araştırmaları ödülüne layık buldu.

Doktora Dalı’nda birinci olan Alper Can’a ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından, Yüksek Lisans Dalı’nda birinci olan Ramazan Buldu’ya ödülü Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı tarafından verildi.