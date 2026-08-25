Esenyurt Belediyesi, araç kiralama maliyetlerini azaltarak kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla filosuna 50 yeni araç daha kattı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde daha önce satın alma yöntemiyle envantere dahil edilen 81 araçla birlikte belediyenin öz mal araç filosu güçlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yürütülen filo yenileme çalışmaları kapsamında, 81 araçtan oluşan resmi plakalı yeni temizlik filosu belediye envanterine kazandırılmıştı. Bu yıl ise Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 50 yeni araç daha belediye filosuna dahil edildi. Yeni araçların teslimatları devam ederken, bu hafta 2 panelvan ve 3 kamyonet daha resmi plakalı olarak belediye envanterine kazandırıldı. Saha çalışmalarında kullanılacak araçlar, ilgili müdürlüklere teslim edilerek görevlerine başladı.

Belediyenin araç filosunda satın alma modeline ağırlık verilerek, her yıl oluşan kiralama giderlerinin azaltılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Satın alınan araçlar, yeni bir kiralama maliyeti oluşturmadan uzun yıllar belediye bünyesinde kullanılacak. Böylece hem müdürlüklerin araç ihtiyacı karşılanacak hem de belediyenin öz varlıkları güçlendirilerek uzun vadeli tasarruf sağlanacak.

14 aylık kira bedeliyle 81 araç belediyenin oldu

Başkan Vekili Can Aksoy, göreve geldiği günden bu yana Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunda da önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İlbank kredisiyle 81 araçtan oluşan modern temizlik filosu oluşturuldu. Yaklaşık 14 aylık kiralama bedeli karşılığında belediyenin mülkiyetine kazandırılan resmi plakalı araçlarla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç kapasitesi güçlendirilirken, yeni filoda modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları ve atık yönetimini destekleyen teknolojik sistemler de yer aldı.

'Kiralama yerine kendi filomuzu büyütüyoruz'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Başlattığımız filo yenileme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kiralama yöntemiyle sürekli gider oluşturmak yerine kendi araç filomuzu büyütüyor, belediyemizin öz mal varlığını güçlendiriyoruz. Kaynaklarımızı daha verimli kullanarak resmi plakalı, güçlü ve modern araçlarımızla Esenyurt'un ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veriyoruz' dedi.

'Güçlü Esenyurt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

2025 yılında başlayan araç yatırımlarının 2027 yılında da sürdürüleceğini belirten Aksoy, 'Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerimizde kullanılmak üzere 50 aracımızı kendi malımız olarak, resmi plakalı şekilde yeniliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Temizlik İşleri ve diğer birimlerimizde ihtiyaç duyulan veya takviye edilmesi gereken araçları da peyderpey belediyemizin envanterine kazandırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Aksoy, 'Güçlü araç filosu, güçlü belediye ve güçlü Esenyurt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni araçlarımız belediyemize ve Esenyurt'umuza hayırlı olsun' diye konuştu.