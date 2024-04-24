AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da kayıtlar bugün saat 17.00’de sona eriyor. Bisiklet tutkunları mavi ve yeşilin buluştuğu nokta olan Kemer’de pedala basacak.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bisiklet tutkunlarını Kemer’in eşsiz manzarasında ağırlayacak. “Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’de koşulacak olan yarış için nefesler tutulurken kayıtlar bugün saat 17.00’de sona erecek.

2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri doğal güzelliklerin içinde buluşturan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek. Kemer Olbia Parkı’ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek 98K ve 49K’lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olacak.

Engelsiz yaşam destekleniyor

“Bisiklete Engel Yok” diyerek yola çıkan AKRA Gran Fondo, engelsiz yaşamı da destekleyecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen organizasyonda Eşpedal Derneği’nden 10 görme engelli sporcuyu ‘tandem’ kategorisinde yer alacak. Özel tasarlanan 2 kişilik bisikletler 10 görme engelli sporcuya yarışma imkanı sunacak organizasyonda ekipler pilot ve co-pilot olarak yer alacak.

49K AG Tohum Parkuru’nda Kemer Olbia Parkı’ndan start alacak yarışçılar Denizli Caddesi’ni takip ederek Hükümet Caddesi’nden Atatürk ve Demokrasi Bulvarı’na ulaşacak. Antalya-Kemer yolunda devam edecek organizasyonda Kontaaltı Bulvarı geçilerek Beldibi Jandarma Karakolu’ndan U dönüşü gerçekleşecek ve Cumhuriyet Caddesi yol ayrımından sağa dönülecek. Sırasıyla Şehit Er Mehmet Urman Caddesi, Kuzdere Köprüsü-Kuzdere Caddesi, Karabucak Küme Evleri, Kiriş Caddesi, Çalış Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi ve Deniz Caddesi geçilerek yarış, Kemer Olbia Parkı’nda sona erecek.

AKRA 98K parkuru:

Elit Erkek (18-34)

Master Erkek (35-39)

Master Erkek (40-44)

Master Erkek (45-49)

Master Erkek (50-54)

Master Erkek (55-59)

Master Erkek (60-64)

Master Erkek (65+)

Genel Klasman Erkek

Elit Kadın:

Elit Kadın (18-34)

Master Kadın (35-39)

Master Kadın (40-44)

Master Kadın (45-49)

Master Kadın (50-54)

Master Kadın (55-59)

Master Kadın (60-64)

Master Kadın (65+)

Genel Klasman Kadın

AG Tohum 49K parkuru:

Genç Erkek (16-17)

Elit Erkek (18-34)

Master Erkek (35-39)

Master Erkek (40-44)

Master Erkek (45-49)

Master Erkek (50-54)

Master Erkek (55-59)

Master Erkek (60-64)

Master Erkek (65+)

Genel Klasman Erkek

Elit Kadın

Genç Kadın (16-17)

Elit Kadın (18-34)

Master Kadın (35-39)

Master Kadın (40-44)

Master Kadın (45-49)

Master Kadın (50-54)

Master Kadın (55-59)

Master Kadın (60-64)

Master Kadın (65+)

Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.