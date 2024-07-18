Akşam gazetelerinde yıllarca İdare Müdürü olarak görev yapan Selahattin Aslan hayatını kaybetti.
Selahattin Aslan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Selahattin Aslan’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz Selahattin Aslan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Selahattin Aslan’ın cenazesi 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü öğle namazının ardından Topkapı Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camisi’nden alınarak Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
1948 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1968 yılında Tercüman Gazetesi’nin teknik servisinde başladı. Ardından Akşam Gazetesi’nde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıydı.